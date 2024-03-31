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Сегодня, 13:35

Миранчук признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Аталанта»

Георгий Кудинов
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Алексей Миранчук забивает гол «Наполи».
Фото Reuters

В субботу, 30 марта, «Аталанта» разгромила в гостях «Наполи» (3:0) в 30-м туре серии А. Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия наблюдал за игрой с трибуны из-за травмы, россиянин Алексей Миранчук провел полный матч в составе клуба из Бергамо.

Наш полузащитник забил, сделал голевую передачу на Скамакку, еще один его удар пришелся в штангу. Кроме того, на нем заработал желтую карточку капитан неаполитанцев Ди Лоренцо.

Итальянские СМИ признали Алексея лучшим футболистом встречи.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Принято считать, что он выходит на поле и покидает его незаметно, но и в этот раз собрал солидный урожай. В его активе удар в штангу (с правой ноги), гол и результативный пас. Явно находится в хорошей форме: набрал «1+4» в трех последних матчах, когда выходил в стартовом составе».

Corriere dello Sport — 7,5: «Ударно начал, попав в штангу, и продолжил в том же духе. Забил, отдал передачу на Скамакку , когда тот сделал счет 2:0. Что еще надо?»

Tuttosport — 7,0: «Лучший на поле. Открыл счет и отдал голевую передачу на Скамакку».

Следующий матч «Аталанта» проведет 3 апреля в гостях с «Фиорентиной». Это будет первая полуфинальная игра Кубка Италии.

&laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:3). Алексей Миранчук открывает счет. Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

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