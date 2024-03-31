Шпинев назвал украинца Малиновского негодяем после реакции на пост с Миранчуком: «Закончится нормативная лексика»
Агент Вадим Шпинев, клиентом которого является полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, отреагировал на результативные действия игрока за итальянский клуб.
— Все очень рады за Лешу. Кажется, все устаканилось. Просто получает удовольствие и делает то, что говорит тренер. В команде хорошее отношение.
— Как вы, команда и Леша отреагировали на комментарий Малиновского?
— Не буду комментировать негодяев, потому что закончится нормативная лексика. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось в матчах Саши Головина. Он инициировал все встречи лично. Сам просил обменяться футболками, а потом говорил, что это Головин к нему подошел. Ну это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал, просил администратора, чтобы Саша вышел. И потом получилось так. Ну это бред. Негодяй.
Ранее бывший полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке под совместным постом клуба и сборной России о голе Алексея Миранчука за национальную команду в товарищеском матче с Сербией (4:0).
В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел 28 встреч за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5