Шпинев назвал украинца Малиновского негодяем после реакции на пост с Миранчуком: «Закончится нормативная лексика»

Агент Вадим Шпинев, клиентом которого является полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, отреагировал на результативные действия игрока за итальянский клуб.

— Все очень рады за Лешу. Кажется, все устаканилось. Просто получает удовольствие и делает то, что говорит тренер. В команде хорошее отношение.

— Как вы, команда и Леша отреагировали на комментарий Малиновского?

— Не буду комментировать негодяев, потому что закончится нормативная лексика. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось в матчах Саши Головина. Он инициировал все встречи лично. Сам просил обменяться футболками, а потом говорил, что это Головин к нему подошел. Ну это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал, просил администратора, чтобы Саша вышел. И потом получилось так. Ну это бред. Негодяй.

Ранее бывший полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке под совместным постом клуба и сборной России о голе Алексея Миранчука за национальную команду в товарищеском матче с Сербией (4:0).

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел 28 встреч за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.