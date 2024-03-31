Каррера: «Прогресс Миранчука меня не удивляет, знал о его достоинствах»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:0). На счету россиянина гол и результативная передача.
«Меня не удивляет прогресс Миранчука, потому что я знал о его достоинствах! Ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться к игре Гасперини», — сказал Каррера «СЭ».
«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
Новости