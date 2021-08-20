Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Торино»
«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч первого тура чемпионата Италии против «Торино».
В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч против «Торино» пройдет 21 августа в Турине.
В минувшем сезоне Миранчук провел 31 матч за «Аталанту», в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
? I nostri convocati per #TorinoAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 20, 2021
? Here's our travelling squad!
Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/li3K8fjNly
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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