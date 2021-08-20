Индзаги: «Уход Лукаку не планировался, но он сказал мне, что «Челси» — его мечта»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от старта сезона-2021/22.
«Завтрашний день будет прекрасным, захватывающим, и я не могу дождаться этого. Я хочу увидеть, чего мы достигли за эти 45 дней. Думаю, что цели «Интера» амбициозны. Я не люблю делать заявления, но мотивация будет иметь значение. Мы знаем, что в этом сезоне будут трудности, но я уверен в том, что видел за эти дни.
Джеко был одной из моих просьб. Мы все хорошо знаем Чалханоглу, а Думфрису понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть. Уход Лукаку не планировался, но он подошел ко мне и сказал, что «Челси» — его мечта и что он уже сделал свой выбор», — приводит слова Индзаги Football Italia.
12 августа «Челси» сообщил о переходе Лукаку. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.
Форвард уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте». «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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