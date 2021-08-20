Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Индзаги: «Уход Лукаку не планировался, но он сказал мне, что «Челси» — его мечта»

18:31
Теги:

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от старта сезона-2021/22.

«Завтрашний день будет прекрасным, захватывающим, и я не могу дождаться этого. Я хочу увидеть, чего мы достигли за эти 45 дней. Думаю, что цели «Интера» амбициозны. Я не люблю делать заявления, но мотивация будет иметь значение. Мы знаем, что в этом сезоне будут трудности, но я уверен в том, что видел за эти дни.

Джеко был одной из моих просьб. Мы все хорошо знаем Чалханоглу, а Думфрису понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть. Уход Лукаку не планировался, но он подошел ко мне и сказал, что «Челси» — его мечта и что он уже сделал свой выбор», — приводит слова Индзаги Football Italia.

12 августа «Челси» сообщил о переходе Лукаку. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.

Форвард уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте». «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца!
Дзюба закрепощал игроков сборной России. Команде Карпина нужны лидеры
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд