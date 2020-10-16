Министр спорта Италии заявил, что Криштиану Роналду нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее заразившийся коронавирусом, нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин.

— Я думаю, что он нарушил протокол, раз у него не было специального разрешения от органа здравоохранения, — сказал в эфире Rai Radio Спадафора.

«Ювентус» выступил с заявлением по поводу возвращения португальского форварда в Турин.

— Криштиану Роналду вернулся в Италию медицинским рейсом, который был допущен органом здравоохранения по запросу игрока, — говорится в заявлении. — Футболист будет продолжать соблюдать режим самоизоляции у себя дома.

О том, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом, стало известно во вторник, 13 октября.