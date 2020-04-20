Министр спорта Италии не подтвердил возобновление тренировок клубов серии А 4 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о сроках возобновления тренировок команд серии А и чемпионата Италии.

— Сейчас я не могу подтвердить ни возобновление тренировок 4 мая, ни возобновление сезона, — цитирует Спадафору Tg2 Post. - Спорт — это не только футбол или серия А. Чемпионат Италии — это экономическая индустрия, но мы также сосредоточены на остальном футболе.

В среду я встречусь с Итальянской федерацией футбола, которая представит протокол тренировок. Мы должны понять, готовы ли футбольные клубы возобновить тренировки. Я буду оценивать это очень тщательно, но это не должно создавать иллюзии, что возобновление занятий означает возобновление чемпионата.