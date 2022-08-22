Милик согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракт с игроком, сообщает журналист Даниэле Лонго.
Зарплата 28-летнего поляка в Италии составит 3,5 миллиона евро за сезон.
Сезон аренды обойдется туринскому клубу в 2 миллиона евро, а выкупить контракт поляка «Ювентус» сможет еще за 8 миллионов евро.
Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года из «Наполи». Он забил 30 голов в 55 играх за французский клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
4
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|1 : 0
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|1 : 1
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|1 : 1
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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