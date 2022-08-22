Милик согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракт с игроком, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Зарплата 28-летнего поляка в Италии составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Сезон аренды обойдется туринскому клубу в 2 миллиона евро, а выкупить контракт поляка «Ювентус» сможет еще за 8 миллионов евро.

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года из «Наполи». Он забил 30 голов в 55 играх за французский клуб.