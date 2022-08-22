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Сегодня, 19:37

Милик согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракт с игроком, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Зарплата 28-летнего поляка в Италии составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Сезон аренды обойдется туринскому клубу в 2 миллиона евро, а выкупить контракт поляка «Ювентус» сможет еще за 8 миллионов евро.

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года из «Наполи». Он забил 30 голов в 55 играх за французский клуб.

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Аркадиуш Милик
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2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 1 1 0 5-3 4
4
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
5
 Лацио 2 1 1 0 2-1 4
6
 Торино 2 1 1 0 2-1 4
7
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
8
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 2 1 0 1 1-3 3
11
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