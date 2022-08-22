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Бывший защитник «Зенита» и «Рубина» Ансальди подписал контракт с «Пармой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Ансальди.
Фото ФК «Парма».

Защитник Кристиан Ансальди продолжит карьеру в итальянской серии Б. 35-летний аргентинец подписал контракт с «Пармой», сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что между сторонами будет подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. В договор включат пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

Аргентинец выступал за «Торино» с августа 2017 года. За туринский клуб экс-защитник «Зенита» и «Рубина» провел в общей сложности 135 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

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