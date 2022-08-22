Бывший защитник «Зенита» и «Рубина» Ансальди подписал контракт с «Пармой»
Защитник Кристиан Ансальди продолжит карьеру в итальянской серии Б. 35-летний аргентинец подписал контракт с «Пармой», сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что между сторонами будет подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. В договор включат пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.
Аргентинец выступал за «Торино» с августа 2017 года. За туринский клуб экс-защитник «Зенита» и «Рубина» провел в общей сложности 135 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.
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|И
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|О
|
1
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
5
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|1 : 0
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|1 : 1
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|1 : 1
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|1 : 0
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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