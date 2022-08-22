Моуринью подтвердил, что нападающий Белотти хочет перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий Андреа Белотти хочет перейти в римский клуб.

«Я пока не знаю, сможем ли мы подписать Белотти. Я могу говорить о нем, потому что он находится в статусе свободного агента. Я счастлив слышать, что он хочет перейти в «Рому». Я ценю это. Наш спортивный директор отлично все знает», — приводит слова тренера Football Italia.

В минувшем сезоне 28-летний Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.