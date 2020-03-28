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Милик не хочет продлевать контракт с «Наполи». Ему предлагали 4 миллиона евро в год

10:39
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик намерен покинуть клуб. Президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис предложил 26-летнему поляку новый контракт с годовой зарплатой 4 миллиона евро, но Милик отверг это предложение, сообщает Corriere dello Sport.

Игрок сборной Польши хочет получить место в основе и быть первым нападающим в клубе. Гарантировать этого в «Наполи» ему не могут, тем более что Дрис Мертенс близок к подписанию нового контракта с командой.

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона поляк забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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