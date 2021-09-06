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ЦСКА хотел бесплатно арендовать Кастильехо, «Милан» требует хотя бы 1 миллион евро

21:30
Саму Кастильехо. Фото Instagram
Саму Кастильехо. Фото Instagram
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ЦСКА и «Милан» пока не согласовали трансфер полузащитника Саму Кастильехо. Московский клуб хотел взять 26-летнего футболиста в бесплатную аренду. «Россонери» хотят получить за аренду 1 миллион евро, а также прописать сумму выкупа трансфера игрока в размере 7 млн, сообщает журналист Николо Скира.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 43 матчах за «россонери», в нынешнем сезоне игрок вышел на замену на последней минуте матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1) и не отличился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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