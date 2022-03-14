«Милан» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло». На игрока также претендует «Интер»

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что предметный интерес к игроку также проявляет «Интер».

Оба клуба начали переговоры с «Сассуоло» на тему приобретения форварда. Однако, «Сассуоло» не собирается отпускать футболиста менее, чем за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Скамакка забил 11 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Сассуоло». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.