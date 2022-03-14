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Сегодня, 16:37

«Рома» предлагает Мхитаряну новый контракт на два года с понижением зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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Генрих Мхитарян.
Фото Twitter

«Рома» готова продлить контракт с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Ему предлагают новый договор сроком на два года, сообщает Calciomercato.

При этом римский клуб хочет понизить зарплату 33-летнего армянина, который по нынешнему соглашению получает 4 миллиона евро в год. По новому контракта римляне готовы платить ему 2 миллиона за сезон.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах. На его счету 3 гола и 7 голевых передач.

Его действующий контракт с клубом из столицы Италии истекает предстоящим летом.

Генрих Мхитарян
ФК Рома
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 Интер 27 17 7 3 60-22 58
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 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
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 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
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 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
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 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
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 Верона 29 11 8 10 54-46 41
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 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
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Милан – Эмполи
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13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
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Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
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 - : -
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