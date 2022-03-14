«Рома» предлагает Мхитаряну новый контракт на два года с понижением зарплаты

«Рома» готова продлить контракт с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Ему предлагают новый договор сроком на два года, сообщает Calciomercato.

При этом римский клуб хочет понизить зарплату 33-летнего армянина, который по нынешнему соглашению получает 4 миллиона евро в год. По новому контракта римляне готовы платить ему 2 миллиона за сезон.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах. На его счету 3 гола и 7 голевых передач.

Его действующий контракт с клубом из столицы Италии истекает предстоящим летом.