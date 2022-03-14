«Милан» рассчитывает на подписание игроков «Лилля» Ботмана и Санчеса

«Милан» считает, что приобретение защитника Свена Ботмана и полузащитника Ренато Санчеса из «Лилля» неизбежно.

Как сообщает 90min, итальянская команда собирается завершить сделку до конца сезона. Санчес будет стоить более 17 миллионов евро, а Ботман около 30 миллионов евро.

22-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Лилль» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт Ботмана с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

24-летний полузащитник в сезоне-2021/22 провел за французскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять голевых передач. Соглашение Санчеса с «Лилльем» действует до 30 июня 2023 года.