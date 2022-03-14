Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:36

«Милан» рассчитывает на подписание игроков «Лилля» Ботмана и Санчеса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Милан» считает, что приобретение защитника Свена Ботмана и полузащитника Ренато Санчеса из «Лилля» неизбежно.

Как сообщает 90min, итальянская команда собирается завершить сделку до конца сезона. Санчес будет стоить более 17 миллионов евро, а Ботман около 30 миллионов евро.

22-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Лилль» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт Ботмана с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

24-летний полузащитник в сезоне-2021/22 провел за французскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять голевых передач. Соглашение Санчеса с «Лилльем» действует до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.90min.com/posts/ac-milan-confident-signing-lille-pair-renato-sanches-sven-botman
Футбол
ФК Лилль
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку
«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире
«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло». На игрока также претендует «Интер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости