«Венеция» сыграла вничью с «Брешиа», Черышев вышел в стартовом составе
«Венеция» на выезде сыграла вничью с «Брешиа» (0:0) в матче 6-го тура серии B. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 76 минут.
Команда Паоло Ваноли с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
3
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
4
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
5
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
6
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
7
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
9
|Верона
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|
10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
13
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
14
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
15
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
16
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
17
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
18
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.09
|19:30
|
Салернитана – Фрозиноне
|1 : 1
|22.09
|21:45
|
Лечче – Дженоа
|1 : 0
|23.09
|16:25
|
Милан – Верона
|- : -
|23.09
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|23.09
|21:45
|
Лацио – Монца
|- : -
|24.09
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|24.09
|16:00
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|24.09
|16:00
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|24.09
|19:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|24.09
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|2
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
Новости