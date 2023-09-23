«Венеция» сыграла вничью с «Брешиа», Черышев вышел в стартовом составе

«Венеция» на выезде сыграла вничью с «Брешиа» (0:0) в матче 6-го тура серии B. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 76 минут.

Команда Паоло Ваноли с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.