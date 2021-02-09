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«Милан» в конце сезона может продлить контракт со Златаном. Зарплату понизят, бонусы увеличат

22:45
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«Милан» обсудит новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем в конце сезона-2020/21, сообщает milannews.it. Ожидается, что зарплата форварда будет уменьшена. Сейчас он получает 7 миллионов евро в год, но по ходу следующего сезона ему исполнится 41 год, что может повлиять на уровень игры.

При этом руководство может повысить шведу бонусы.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 голов в 11 играх серии A, а во всех турнирах на его счету 16 мячей в 17 матчах.

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