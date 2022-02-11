«Милан» согласовал контракт с Ботманом

Защитник «Лилля» может перейти в «Милан»

Защитник «Лилля» и сборной Нидерландов Свен Ботман летом перейдет в другой клуб, сообщает L'Equipe.

Агенты Ботмана 10 февраля встретились с директорами «Милана» в штаб-квартире клуба, договорившись о контракте на 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Но на контакт с «Лиллем» «россонери» еще не выходили. У других клубов есть еще шанс договориться о трансфере.

В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Нидерландов провел 20 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 30 миллионов евро.