«Милан» согласовал контракт с Ботманом
Защитник «Лилля» может перейти в «Милан»
Защитник «Лилля» и сборной Нидерландов Свен Ботман летом перейдет в другой клуб, сообщает L'Equipe.
Агенты Ботмана 10 февраля встретились с директорами «Милана» в штаб-квартире клуба, договорившись о контракте на 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Но на контакт с «Лиллем» «россонери» еще не выходили. У других клубов есть еще шанс договориться о трансфере.
В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Нидерландов провел 20 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
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|4
|4
|45-16
|52
|
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|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
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|24
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|45
|
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|
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|39
|
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|9
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|39
|
8
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|9
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|36
|
9
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|
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|5
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|
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|8
|6
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|30
|
12
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|24
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|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
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|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
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|16-55
|11
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|18
|
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Душан Влахович
Ювентус
|18
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
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|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
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|
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|4
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