«Милан» продлит контракт с Беннасером. Клуб исключит опцию выкупа игрока за 50 миллионов евро

«Милан» продлит контракт с Беннасером до 2026 года

«Милан» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Исмаэлем Беннассером. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Зарплата футболиста вырастет до 3,2 миллиона евро в год. По текущему контракту 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год.

Также в новом контракте будет отсутствовать пункт о возможном выкупе игрока за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.