«Милан» продлит контракт с Беннасером. Клуб исключит опцию выкупа игрока за 50 миллионов евро
«Милан» продлит контракт с Беннасером до 2026 года
«Милан» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Исмаэлем Беннассером. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.
Зарплата футболиста вырастет до 3,2 миллиона евро в год. По текущему контракту 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год.
Также в новом контракте будет отсутствовать пункт о возможном выкупе игрока за 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Беннасер провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|
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|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
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|20-45
|14
|
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|23
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|
|
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Антонио Кандрева
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