«Ювентус» готов подписать Погба только с понижением зарплаты

«Ювентус» готов предложить контракт полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Il Bianconero.

Проблема в том, что в Манчестере Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, но «Ювентус» столько платить Полю не готов, несмотря на возможность подписать 28-летнего француза свободным агентом.

Туринский клуб будет вести переговоры с игроком только в том случае, если он согласится на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах за «МЮ» и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 55 миллионов евро.