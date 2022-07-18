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Сегодня, 16:58

«Милан» сделает повышенное предложение «Брюгге» по Де Кетеларе

Руслан Минаев
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«Милан» собирается повысить предложение «Брюгге» по полузащитнику Шарлю Де Кетеларе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство «россонери» предложит за 21-летнего бельгийца около 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Предыдущее предложение было точно таким же, но исключало бонусы.

Ранее сообщалось, что «Лидс» лидирует в гонке за игрока.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.

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