Защитник «Интера» Госенс получил травму в товарищеском матче. До этого он восстанавливался около полугода

Защитник «Интера» Робин Госенс получил травму в товарищеском матче против «Монако».

Как сообщает Calciomercato, 28-летний немец повредил мышцы левого бедра. В клубе считают травму незначительной. Впрочем, футболист пропустит воскресный товарищеский матч против «Ланса».

Госенс перешел в «Интер» в январе этого года, но дебютировал лишь в марте. Футболист проходилт восстановление от травмы, которую он получил в сентябре, будучи игроком «Аталанты».