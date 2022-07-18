Защитник «Интера» Госенс получил травму в товарищеском матче. До этого он восстанавливался около полугода
Защитник «Интера» Госенс снова травмировался
Защитник «Интера» Робин Госенс получил травму в товарищеском матче против «Монако».
Как сообщает Calciomercato, 28-летний немец повредил мышцы левого бедра. В клубе считают травму незначительной. Впрочем, футболист пропустит воскресный товарищеский матч против «Ланса».
Госенс перешел в «Интер» в январе этого года, но дебютировал лишь в марте. Футболист проходилт восстановление от травмы, которую он получил в сентябре, будучи игроком «Аталанты».
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
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|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
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|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
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Лацио – Болонья
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|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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Верона – Наполи
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