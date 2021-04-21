«Милан» дома проиграл «Сассуоло»
«Милан» на своем поле проиграл «Сассуоло» (1:2) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль оформил форвард Джакомо Распадори.
Чемпионат Италии. Серия А
32-й тур
«Милан» — «Сассуоло» — 1:2 (1:0)
Голы: Хакан Чалханоглу, 30 (1:0). Распадори, 76 (1:1). Распадори, 83 (1:2).
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия (Калюлю, 86), Томори, Далот, Мейте (Диас, 86), Хакан Чалханоглу (Крунич, 74), Кессье, Ребич (Манджукич, 74), Леан, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 86).
«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 64), Джуричич (Траоре, 63), Обианг (Лопес, 72), Локателли, Дефрель (Распадори, 64), Берарди, Бога (Гараслин, 83).
Предупреждение: Джуричич, 60.
Судья: Сакки (Италия).
21 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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