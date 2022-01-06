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«Милан» дома обыграл «Рому»

22:30
«Милан» — «Рома» — 3:1. Фото Reuters
«Милан» — «Рома» — 3:1. Фото Reuters
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«Милан» победил «Рому» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 8-й минуте счет открыл нападающий «Милана» Оливье Жиру. Он реализовал пенальти. На 17-й минуте Жуниор Мессиас удвоил преимущество команды. Тэмми Абрахам на 40-й минуте сократил отставание «Ромы». А на 82-й минуте Рафаэл Леан забил третий гол «Милана».

«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. У «Ромы» 32 очка и 7-я позиция.

Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Рома
Голы
Жиру, 8 (1:0), Мессиас, 17 (2:0), Абрахам, 40 (2:1), Леан, 82 (3:1)
Нереализованный пенальти
Ибрагимович 90
Милан
Меньян Эрнандес Калюлю Флоренци (Конти, 78 ) Габбиа Тонали Диас (Мальдини, 88 ) Мессиас Крунич (Бакайоко, 64 ) Жиру (Ибрагимович, 77 ) Салемакерс (Леан, 64 )
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Винья (Кристанте, 71) Смоллинг Манчини Пеллегрини (Афена-Гьян, 71) Верету (Эль-Шаарави, 71) Мхитарян Абрахам (Шомуродов, 76) Дзаньоло (Перес, 85)
Предупреждения
Эрнандес 44, Крунич 56  -  Абрахам 7, Дзаньоло 18, Карсдорп 44, Манчини 85
Удаления
Карсдорп 74 (вторая ж.к), Манчини 90 (вторая ж.к)
Судьи
Киффи

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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