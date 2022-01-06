«Милан» дома обыграл «Рому»

«Милан» победил «Рому» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 8-й минуте счет открыл нападающий «Милана» Оливье Жиру. Он реализовал пенальти. На 17-й минуте Жуниор Мессиас удвоил преимущество команды. Тэмми Абрахам на 40-й минуте сократил отставание «Ромы». А на 82-й минуте Рафаэл Леан забил третий гол «Милана».

«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. У «Ромы» 32 очка и 7-я позиция.