«Милан» продлит контракт с Пиоли до 2024 года
09:39
«Милан» близок к заключению нового контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.
По информации источника, новое соглашение «россонери» с 56-летним итальянцем будет рассчитано до 2024 года.
Зарплата Пиоли увеличится с двух миллионов евро за сезон до трех миллионов евро без учета бонусов.
Нынешний контракт тренера с миланским клубом действует до июня 2022 года.
После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.
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