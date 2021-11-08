«Милан» продлит контракт с Пиоли до 2024 года

«Милан» близок к заключению нового контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, новое соглашение «россонери» с 56-летним итальянцем будет рассчитано до 2024 года.

Зарплата Пиоли увеличится с двух миллионов евро за сезон до трех миллионов евро без учета бонусов.

Нынешний контракт тренера с миланским клубом действует до июня 2022 года.

После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.