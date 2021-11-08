«Милан», «Фиорентина» и «Атлетико Мадрид» интересуются нападающим «Ривер Плейта» Альваресом

«Милан», «Фиорентина» и «Атлетико Мадрид» интересуются нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, «Ривер Плейт» начал переговоры о продаже нападающего за 20 миллионов евро. Контракт Альвареса истекает в декабре 2022 года.

В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 39 матчах.