«Милан» продлил контракт с полузащитником Томори до 2027 года

Защитник Фикайо Томори продлил контракт с «Миланом». Новое соглашение 24-летнего игрока с «россонери» рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро.

Итальянский клуб арендовал Томори у «Челси» в январе 2021 года, в июне того же года «Милан» выкупил англичанина.

В прошлом сезоне Томори забил один гол в 40 матчах за клуб. Его прошлый контракт действовал до конца июня 2025 года.