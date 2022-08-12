«Милан» продлил контракт с полузащитником Томори до 2027 года
Защитник Фикайо Томори продлил контракт с «Миланом». Новое соглашение 24-летнего игрока с «россонери» рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро.
Итальянский клуб арендовал Томори у «Челси» в январе 2021 года, в июне того же года «Милан» выкупил англичанина.
В прошлом сезоне Томори забил один гол в 40 матчах за клуб. Его прошлый контракт действовал до конца июня 2025 года.
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3
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
|0
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|0
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8
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|0
|0
|0
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|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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