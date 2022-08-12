Костич: «Несложно сказать «да» «Ювентусу»
Костич поделился эмоциями после перехода в «Ювентус»
Новичок «Ювентуса» Филип Костич прокомментировал переход в туринский клуб. Контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.
«Несложно сказать «да» «Ювентусу». Я отдал всего себя и упорно трудился. Поэтому я считаю я заслужил перейти в «Юве». Когда такой клуб интересуется тобой, уйти — всегда правильное решение.
Я уже говорил с Душаном [Влаховичем], я счастлив, что он в команде. Он один из лучших нападающих, здорово играть с ним в одной команде», — цитирует Костича пресс-служба туринцев.
Костич выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. На его счету 33 гола и 64 голевые передачи в 171 матче за команду во всех турнирах.
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|Ювентус
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6
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11
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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