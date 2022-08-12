Костич: «Несложно сказать «да» «Ювентусу»

Новичок «Ювентуса» Филип Костич прокомментировал переход в туринский клуб. Контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.

«Несложно сказать «да» «Ювентусу». Я отдал всего себя и упорно трудился. Поэтому я считаю я заслужил перейти в «Юве». Когда такой клуб интересуется тобой, уйти — всегда правильное решение.

Я уже говорил с Душаном [Влаховичем], я счастлив, что он в команде. Он один из лучших нападающих, здорово играть с ним в одной команде», — цитирует Костича пресс-служба туринцев.

Костич выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. На его счету 33 гола и 64 голевые передачи в 171 матче за команду во всех турнирах.