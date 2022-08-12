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Костич: «Несложно сказать «да» «Ювентусу»

Костич поделился эмоциями после перехода в «Ювентус»
Руслан Минаев
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Новичок «Ювентуса» Филип Костич прокомментировал переход в туринский клуб. Контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.

«Несложно сказать «да» «Ювентусу». Я отдал всего себя и упорно трудился. Поэтому я считаю я заслужил перейти в «Юве». Когда такой клуб интересуется тобой, уйти — всегда правильное решение.

Я уже говорил с Душаном [Влаховичем], я счастлив, что он в команде. Он один из лучших нападающих, здорово играть с ним в одной команде», — цитирует Костича пресс-служба туринцев.

Костич выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. На его счету 33 гола и 64 голевые передачи в 171 матче за команду во всех турнирах.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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