«Ювентус» хочет подписать контракт с Депаем до 2024 года. Туринцы ждут, когда футболист расторгнет договор с «Барселоной»

«Ювентус» практически договорился по условиям личного контракта с нападающим Мемфисом Депаем. Стороны заключат соглашение до 2024 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако туринцы пока ждут, когда 28-летний форвард расторгнет действующий контракт с «Барселоной». «Юве» хочет подписать Депая на правах свободного агента.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года. Он также перешел в команду свободным агентом.