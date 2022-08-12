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«Ювентус» хочет подписать контракт с Депаем до 2024 года. Туринцы ждут, когда футболист расторгнет договор с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» практически договорился по условиям личного контракта с нападающим Мемфисом Депаем. Стороны заключат соглашение до 2024 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако туринцы пока ждут, когда 28-летний форвард расторгнет действующий контракт с «Барселоной». «Юве» хочет подписать Депая на правах свободного агента.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года. Он также перешел в команду свободным агентом.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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