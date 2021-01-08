«Милан» предложил Чалханоглу 3,5 миллиона евро за сезон

«Милан» намерен предложить полузащитнику Хакану Чалханоглу контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон, информирует Sky Sport. Переговоры с агентом 26-летнего турка пройдут на следующей неделе.

Как отмечается, хавбек хочет в два раза больше, поэтому шансов на продление контракта не так много. «Милан» при этом не хочет повышать предложение, потому что другие игроки могут также потребовать повышения.

В этом сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.