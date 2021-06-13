«Милан» намерен оформить трансфер нападающего «Челси» Оливье Жиру, сообщает Corriere dello Sport.

Лондонский клуб активировал опцию продления контракта с 34-летним французом, чтобы тот не покинул клуб бесплатно. «Челси» готов отпустить футболиста, но не хочет отпускать его в другой клуб АПЛ.

«Милан» предлагает Жиру контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей. Вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов