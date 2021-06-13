Антонио Ди Натале продолжит работу с клубом третьего итальянского дивизиона

Бывший нападающий сборной Италии, легенда «Удинезе» Антонио Ди Натале продолжит первый опыт работы на посту главного тренера. 43-летний специалист продлил контракт с клубом «Каррарезе» из серии С, сообщает официальный сайт команды.

С 2018 года Ди Натале итальянец работал тренером нападающих в «Специи». «Каррарезе» он возглавил в апреле 2021 года.

Ди Натале известен в качестве форварда «Удинезе» и сборной Италии. Он дважды становился лучшим бомбардиром серии А, а также является лучшим бомбардиром в истории «Удинезе» (224 гола).