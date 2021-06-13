Томори станет игроком «Милана» на следующей неделе

Защитник «Челси» Фикайо Томори в ближайшее время станет игроком «Милана». О переходе будет объявлено в начале следующей недели, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио 13 июня.

23-летний английский защитник провел в «Милане» вторую половину прошлого сезона, за это время он успел сыграть 17 матчей за итальянский клуб в серии А и записал на свой счет один забитый гол.

Контракт Томори с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.