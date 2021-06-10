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«Милан» поздравил Анчелотти с днем рождения

12:34
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«Милан» поздравил своего бывшего тренера Карло Анчелотти с днем рождения. Сегодня, 10 июня, итальянскому специалисту исполнилось 62 года.

«С днем рождения истинного джентльмена, мистера Карло Анчелотти», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Милан» он возглавлял 8 лет — с 2001 по 2009 год. Под руководством Анчелотти «россонери» дважды выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Италии, выиграли Кубок и Суперкубок страны, а также дважды стали обладателями Суперкубка УЕФА и один раз победителями клубного чемпионата мира.

Сейчас Анчелотти возглавляет «Реал».

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