«Милан» поздравил Анчелотти с днем рождения

«Милан» поздравил своего бывшего тренера Карло Анчелотти с днем рождения. Сегодня, 10 июня, итальянскому специалисту исполнилось 62 года.

«С днем рождения истинного джентльмена, мистера Карло Анчелотти», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Милан» он возглавлял 8 лет — с 2001 по 2009 год. Под руководством Анчелотти «россонери» дважды выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Италии, выиграли Кубок и Суперкубок страны, а также дважды стали обладателями Суперкубка УЕФА и один раз победителями клубного чемпионата мира.

Сейчас Анчелотти возглавляет «Реал».