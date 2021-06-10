«Милан» поздравил Анчелотти с днем рождения
12:34
«Милан» поздравил своего бывшего тренера Карло Анчелотти с днем рождения. Сегодня, 10 июня, итальянскому специалисту исполнилось 62 года.
«С днем рождения истинного джентльмена, мистера Карло Анчелотти», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
«Милан» он возглавлял 8 лет — с 2001 по 2009 год. Под руководством Анчелотти «россонери» дважды выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Италии, выиграли Кубок и Суперкубок страны, а также дважды стали обладателями Суперкубка УЕФА и один раз победителями клубного чемпионата мира.
Сейчас Анчелотти возглавляет «Реал».
Happy birthday to a true gentleman, Mister Carlo Ancelotti ???— AC Milan (@acmilan) June 10, 2021
Tanti auguri a un vero Signore del Calcio: @MrAncelotti ???#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/zBbKHZuTzl
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