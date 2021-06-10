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Сын Симеоне может продолжить карьеру в «Сампдории»

08:15
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может перейти в «Сампдорию», сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб из Генуи готов предложить за 25-летнего аргентинца защитника Майю Йосиду и полузащитника Якуба Янкто в качестве обмена. Сообщается, что стороны проведут переговоры в ближайшее время.

В сезоне-2020/21 Симеоне провел 33 матча за «Кальяри», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Футболист является сыном бывшего форварда сборной Аргентины и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/simeone-wanted-by-sampdoria/

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