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Защитник сербского клуба «Чукарички» проходит медосмотр для перехода в «Лацио»

12:38
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Защитник сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменович проходит медосмотр для завершения перехода в «Лацио».

Пресс-служба итальянского клуба опубликовала фото 20-летнего серба во время медицинского обследования.

В сезоне-2020/21 Каменович провел 32 матча за «Чукарички», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

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