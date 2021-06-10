Защитник сербского клуба «Чукарички» проходит медосмотр для перехода в «Лацио»

Защитник сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменович проходит медосмотр для завершения перехода в «Лацио».

Пресс-служба итальянского клуба опубликовала фото 20-летнего серба во время медицинского обследования.

????? Visite mediche in corso per Kamenovi?! pic.twitter.com/pRrbOMLruc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 10, 2021

В сезоне-2020/21 Каменович провел 32 матча за «Чукарички», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.