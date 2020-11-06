«Милан» попросит игроков снизить зарплату на 20 процентов

Руководство «Милана» хочет попросить своих игроков сократить зарплату, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, сокращение планируется на 20 процентов. Такое решение поможет справиться с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. В октябре миланский клуб объявил о потере 195 миллионов евро за сезон-2019/2020.

Отметим, в марте игроки «Ювентуса» согласились коллективно снизить зарплату, сэкономив клубу около 90 миллионов евро.