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«Милан» получит 100 миллионов евро на трансферы

12:45
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Руководство «Милана» пойдет на серьезные финансовые вливания перед летним трансферным окном, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб получит 100 миллионов евро на расходы на трансферном рынке. Сообщается, что «россонери» рассматривают несколько футболистов в качестве потенциального усиления, в том числе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 59 очками после 28 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168371/milan%E2%80%99s-%E2%82%AC100m-boost

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