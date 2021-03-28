«Милан» получит 100 миллионов евро на трансферы
Руководство «Милана» пойдет на серьезные финансовые вливания перед летним трансферным окном, сообщает Football Italia.
По информации источника, клуб получит 100 миллионов евро на расходы на трансферном рынке. Сообщается, что «россонери» рассматривают несколько футболистов в качестве потенциального усиления, в том числе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
«Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 59 очками после 28 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168371/milan%E2%80%99s-%E2%82%AC100m-boost
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