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«Милан» готов выкупить Тонали у «Брешии»

11:14
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«Милан» намерен выкупить полузащитника Сандро Тонали у «Брешии», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 20-летний футболист обойдется «россонери» в 15 миллионов евро, сделка подразумевает дополнительные выплаты в 10 миллионов евро в качестве потенциальных бонусов.

Тонали перешел в «Милан» на правах аренды в сентябре 2020 года. Игрок провел 33 матча за команду в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 32 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-il-futuro-di-tonali-fra-timidezza-e-ingenuita-la-decisione-20457

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