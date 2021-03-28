«Милан» готов выкупить Тонали у «Брешии»
«Милан» намерен выкупить полузащитника Сандро Тонали у «Брешии», сообщает Calciomercato.
По информации источника, 20-летний футболист обойдется «россонери» в 15 миллионов евро, сделка подразумевает дополнительные выплаты в 10 миллионов евро в качестве потенциальных бонусов.
Тонали перешел в «Милан» на правах аренды в сентябре 2020 года. Игрок провел 33 матча за команду в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 32 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-il-futuro-di-tonali-fra-timidezza-e-ingenuita-la-decisione-20457
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