«Милан» официально расторг контракт со Стриничем

Защитник Иван Стринич официально покинул «Милан». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт «россонери».

Стринич перешел в «Милан» прошлым летом из «Сампдории». Но 32-летний хорват не провел ни одного матча за миланцев, так как врачи обнаружили у него проблемы с сердцем.

За свою карьеру Стринич также выступал за «Хайдук», «Днепр» и «Наполи». В составе сборной Хорватии он провел 49 матчей. Защитник завоевал серебро на чемпионате мира 2018 года в России.