"Милан" обыграл "Сассуоло" и поднялся на третье место

"Милан" с минимальным счетом победил "Сассуоло" в матче 26-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственным забитым мячом в этой встрече стал автогол защитника Поля Лиролы.

"Милан" набрал 48 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 31 баллом располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Милан" - "Сассуоло" - 1:0 (1:0)

Гол: Лирола, 35 - в свои ворота.

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко (Билья, 56), Кессье, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 73), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Матри, 74), Маньянелли (Пеголо, 68), Локателли (Бурабия, 63), Бога, Сенси, Берарди.

Предупреждения: Бакайоко, 37. Лукас Пакета, 51. Родригес, 90+2.

Удаление: Консильи, 64.

Судья: Валери.

02 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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