«Милан» обыграл «Кальяри». Ибрагимович забил впервые после возвращения

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович, который вернулся в миланскую команду этой зимой, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления на год.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Кальяри» — «Милан» — 0:2 (0:0)

Голы: Леан, 46 (0:1). Ибрагимович, 64 (0:2).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини, Наингголан, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 76), Нандес (Кастро, 76), Фараго, Симеоне (Черри, 69).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 73), Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 64), Самуэль Кастильехо, Леан (Ребич, 90).

Предупреждения: Чигарини, 26. Нандес, 39. Пеллегрини, 60. Беннасер, 61.

Судья: Абиссо (Италия).

11 января. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».