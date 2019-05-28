"Милан" объявил об уходе Леонардо

"Милан" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба спортивного директора Леонардо. В ближайшее время объявят имя нового человека на этот пост.
Ранее сообщалось, что в качестве преемника Леонардо рассматриваются кандидатуры спортивных директоров "Лилля" Луиса Кампоса и "Лацио" Игли Таре.
Напомним, 49-летний бразилец был назначен спортивным директором "Милана" в июле 2018 года.
Official Statement: Leonardo ➡️ https://t.co/FlsTwzzs85— AC Milan (@acmilan) 28 мая 2019 г.
Comunicato Ufficiale: Leonardo ➡️ https://t.co/RgLZHwFQcw pic.twitter.com/XvCsil9esw
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