"Милан" объявил об уходе Леонардо

"Милан" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба спортивного директора Леонардо​. В ближайшее время объявят имя нового человека на этот пост.

Ранее сообщалось, что в качестве преемника Леонардо рассматриваются кандидатуры спортивных директоров "Лилля" Луиса Кампоса и "Лацио" Игли Таре.

Напомним, 49-летний бразилец был назначен спортивным директором "Милана" в июле 2018 года.