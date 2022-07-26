Одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» сдал положительный тест на допинг
Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сдал положительный тест на допинг, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.
В пробе 32-летнего аргентинца антидопинговое агентство Италии обнаружило анаболический стероид нандролон. Футболист пока временно отстранен от тренировок и матчей.
Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года. В апреле он продлил соглашение с клубом до 2025 года.
Ранее защитник играл за болгарский «Лудогорец», французский «Метц», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».
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|0
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9
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|0
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|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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