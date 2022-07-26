Одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» сдал положительный тест на допинг

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сдал положительный тест на допинг, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.

В пробе 32-летнего аргентинца антидопинговое агентство Италии обнаружило анаболический стероид нандролон. Футболист пока временно отстранен от тренировок и матчей.

Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года. В апреле он продлил соглашение с клубом до 2025 года.

Ранее защитник играл за болгарский «Лудогорец», французский «Метц», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».