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Допинг

Сегодня, 20:31

Одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» сдал положительный тест на допинг

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хосе Луис Паломино.
Фото Global Look Press

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сдал положительный тест на допинг, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.

В пробе 32-летнего аргентинца антидопинговое агентство Италии обнаружило анаболический стероид нандролон. Футболист пока временно отстранен от тренировок и матчей.

Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года. В апреле он продлил соглашение с клубом до 2025 года.

Ранее защитник играл за болгарский «Лудогорец», французский «Метц», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».

ФК Аталанта
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