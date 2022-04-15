«Милан» не готов платить «Сассуоло» за Берарди большую трансферную сумму

«Милан» решил отказаться от покупки нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, пишет Gazzetta di Modena.

По данным источника, клуб футболиста готов отпустить его за 35 миллионов евро, миланцы не хотят тратить такую сумму на одного форварда этим летом. В «Милане» предлагают «Сассуоло» включить в сделку молодых игроков, которые пока что не имеют достаточной игровой практики.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 27 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.