«Милан» не готов платить «Сассуоло» за Берарди большую трансферную сумму
«Милан» решил отказаться от покупки нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, пишет Gazzetta di Modena.
По данным источника, клуб футболиста готов отпустить его за 35 миллионов евро, миланцы не хотят тратить такую сумму на одного форварда этим летом. В «Милане» предлагают «Сассуоло» включить в сделку молодых игроков, которые пока что не имеют достаточной игровой практики.
В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 27 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|32
|20
|8
|4
|56-29
|68
|
2
|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|
7
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Болонья
|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
|7
|21
|23-71
|15
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36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|- : -
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|26
|1
|5
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