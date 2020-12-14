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«Милан» назвал дату возвращения Ибрагимовича на поле

11:34
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, когда в команду вернется форвард Златан Ибрагимович.

По словам специалиста, 39-летний швед сможет помочь команде уже в матче 12-го тура серии А с «Дженоа», который пройдет в среду, 16 декабря.

— На самом деле без Ибрагимовича у нас совсем другие показатели, — цитирует Football Italia Пиоли. — Златан помогает команде больше присутствовать в штрафной. В игре против «Пармы» мы старались брать численным преимуществом.

В текущем сезоне Ибрагимович участвовал в 6 матчах чемпионата Италии, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.

Матч «Дженоа» — «Милан» пройдет 16 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.

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