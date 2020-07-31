«Милан» может удвоить зарплату Ибрагимовичу

«Милан» намерен сохранить в составе нападающего Златана Ибрагимовича, утверждает TalkSport. Несмотря на возраст, 38-летний швед стал лидером атак клуба после трансфера в начале этого года. В 19 играх чемпионата и Кубка Италии он отметился 10 голами.

«Милан» рассчитывает подписать с форвардом новое соглашение. На данный момент речь идет об увеличении зарплаты в два раза. По новому контракту Ибрагимович будет зарабатывать порядка 115 тысяч евро в неделю.