"Милан" может продать своего капитана Алессио Романьоли в конце сезона, если команда не попадет в Лигу чемпионов и не получить призовые от участия в турнире, информирует Tuttosport.

Продажа игрока поможет клубу избежать нарушений правил финансового fail play. На данный момент клуб оценивает футболиста в 70-80 миллионов евро. Приобретен он был у "Ромы" в 2015 году за 25 миллионов.

В этом сезоне Романьоли провел 37 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. "Милан" занимает четвертое место, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов.