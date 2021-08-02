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Криштиану Роналду хочет уйти из «Ювентуса» в «Реал» или «ПСЖ»

17:43
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет уйти из туринского клуба, сообщает AS.

Приоритетные варианты продолжения карьеры для футболиста — «ПСЖ» или «Реал». Однако трансфер зависит от того, если парижане продадут нападающего Килиана Мбаппе в «Реал». Если мадридцы не смогут позволить себе Мбаппе, то будут рассматривать Роналду как альтернативное громкое имя, чтобы усилить свою линию атаки.

Напомним, что «Ювентус» купил Роналду из «Реала» в 2018 году за 120 миллионов евро.

26 июля сообщалось, что Роналду вернулся в расположение команды и в ближайшее время проведет встречу с руководством туринцев.

27 июля появилась информация, что «Ювентус» решил не продлевать контракт с 36-летним португальцем. Срок соглашения истекает летом 2022 года.

Роналду в прошлом сезоне провел 33 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил 29 мячей при 3 голевых передачах.

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Иван Шитик все материалы автора

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