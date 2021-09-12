Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Лацио»

«Милан» переиграл «Лацио» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб победил римлян со счетом 2:0.

Один из голов забил нападающий Златан Ибрагимович, который вышел на замену. 39-летний швед отличился в первом же матче после травмы.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Милан» — «Лацио» — 2:0 (1:0)

Голы: Леан, 45 (1:0). Ибрагимович, 67 (2:0).

Нереализованный пенальти: Кессье, 45+6 (вратарь)

«Милан»: Меньян, Флоренци (Бакайоко, 61. Беннасер, 74), Романьоли, Калабрия, Томори, Эрнандес, Кессье (Салемакерс, 61), Диас (Балло-Туре, 80), Тонали, Ребич, Леан (Ибрагимович, 60).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто, Марушич (Дзакканьи, 64), Милинкович-Савич (Башич, 75), Педро (Муричи, 84), Иммобиле (Моро, 84), Фелипе Андерсон (Лаццари, 64).

Предупреждения: Марушич, 17. Рейна, 45+5. Луис Альберто, 45+7. Хюсай, 57. Бакайоко, 63.

Судья: Киффи (Италия).

12 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».